اليمن: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تعز

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالمحافظة إلى 214.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الناطق باسم لجنة الطوارئ، الدكتور أحمد منصور، قوله: إن عدد حالات الوفاة بلغ 50 حالة، بينما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 37 حالة.وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة 127 حالة منها 26 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي، و101 حالة بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.وأكد منصور، أن فُرق الاستجابة السريعة لا تزال تقوم بالتقصي والتتبع لجمع المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.