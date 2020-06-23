مصدر عسكري ليبي يكشف سبب أصوات الانفجارات في سرت

أكد مصدر عسكري ليبي، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في سرت، ناتجة عن تجريب بعض أنواع المدفعية غربي المدينة.نقلت ذلك بوابة "أفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري.وكانت الأصوات بمنطقة المحطة البخارية الواقعة بمنطقة القبيبة غرب مدينة سرت بحوالى 30 كيلومتر.