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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 286 ألف علبة سجائر قبل بيعها بأزيد من سعرها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:24 م
سجائر
سجائر
مريم جبل _عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات موسعة على مدار 48 ساعة لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (433) قضية، بإجمالى مضبوطات (286043) عبوة سجائر.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.

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