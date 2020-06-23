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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أولمرت»: أردوغان لعب دور الوسيط للتوصل لاتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:55 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أعلن رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لعب دور الوسيط بين حكومة تل أبيب ودمشق للتوصل لاتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل.

وقال أولمرت في تصريحات صحفية، "إنه بناءا على الاتصالات بيني وبين أردوغان، في تلك الفترة، قد أرسلت فريقي إلى إسطنبول في حين أرسل الطرف السوري ممثلا له، وأعتقد أننا كنا قريبين جدا من توقيع هذا الاتفاق".

وأشار أولمرت إلى أن فريق من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم أحمد داود أوغلو، كانوا يتجولون بين مقر إقامة الفريقين الإسرائيلي والسوري، محاولين المساعدة للوصول إلى اتفاق، وفقا لموقع تركيا الان.

وأوضح أولمرت، أن أردوغان طلب منه في يوم من الأيام زيارة تركيا، متابعا" إن ذلك كان مع افتراض أن الرئيس الأسد سيصل هناك أيضا لكي نجري مؤتمرا صحفيا مشتركا، ونعلن عن سير المفاوضات، لكن في اللحظة الأخيرة قرر الرئيس الأسد إلغاء الزيارة".

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