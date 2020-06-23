التحقيق مع عاطل لانتحال صفة إمام وخطيب بالجيزة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها، اليوم الثلاثاء، في اتهام عاطل بانتحال صفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف في محافظة الجيزة.كانت مديرية أوقاف الجيزة حررت محضرًا ضد "حسين م"، عاطل، لانتحاله صفة إمام وخطيب ومدرس، بقسم شرطة أبو النمرس، لتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.وشددت الوزارة على أن المدعو لا ينتمى إليها، ولا إلى أى جهة تابعة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه، وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم.