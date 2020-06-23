ضبط 3579 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3579 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 906 مخالفات تجاوز السرعة المقررة و151 مخالفات السير دون تراخيص (قيادة وتسيير) و11 دراجة نارية مخالفة، و40 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.