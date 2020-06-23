بدء اجتماع «لجنة إدارة أزمة كورونا»

أعلنت رئاسة الوزراء بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.ومن المرتقب أن تناقش اللجنة إجراءات وزارتي السياحة والطيران قبيل عودة أنشطتهما مطلع الشهر المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وتناقش اللجنة أيضا ما توصلت إليه وزارة الأوقاف من إجراءات احترازية لعودة الصلاة في المساجد ومدى جاهزيتها لاستقبال المصلين وفق إجراءات تضمن عدم تفشي الفيروس داخل المساجد.ومن المقرر أن تعلن رئاسة الوزراء عن جميع الإجراءات الجديدة عقب انتهاء الاجتماع والتوصل لآليات متفق عليها.