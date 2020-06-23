اعترافات 5 متهمين بإقامة حفلة جنس جماعي لتبادل الزوجات بالمقطم

اعترافات المتهمين



حصلت "الدستور" على اعترافات 5 متهمين تم ضبطهم في حالة تلبس بممارسة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات داخل شقة تديرها سيدة بالمقطم.اعترف " محمد.س" ٣١ سنة، حاصل علي بكالوريوس، أمام الأجهزة الأمنية أنه حضر بناء على اتفاق مع " هيثم.ا" لأجل عمل حفلة جنس جماعي يجمع بين الأزواج والزوجات في إطار من التبادل الجنسي للزوجات على أن يقوم كل زوج بممارسة الجنس مع زوجة الطرف الآخر وأن يفعل معها ما يشاء.كما قرر أنه عقب حضوره قام بالدخول إلى غرفة النوم هو وزوجته "بسنت.م"، وقام "هيثم.ا" بالدخول في نفس الغرفة وزوجته "سمر.ع"، وبدأوا جميعا تبادل الزوجات وممارسة الجنس، لافتا إلى أنه سبق القيام بالعديد من الحفلات الجنسية "زوجة نظير زوجة".وبمواجهة المتهمة "سمر"، ٣٩ سنة زوجة " هيثم" أقرت بقيامها بممارسة الجنس مع الرجال والتي يقوم زوجها بممارسة الجنس مع زوجاتهم كنوع من التغير وزيادة المتعة الجنسية لديها، موضحة اعتيادها القيام بهذه الحفلات وقيام السيدة بترتيب اللقاءات نظير أجر مالي، وبقيامها بإدارة الشقة مسكنها للأعمال المنافية للآداب.وأضافت "بسنت" أنها شاركت في عدد من حفلات الجنس الجماعي هي وزوجها "محمد" في إطار التبادل الجنسي للزوجات وتم ضبطها في حالة تلبس وقام ضباط الإدارة بالسماح لهم بارتداء ملابسهم الخارجية بالمقلوب، كما قاموا بالتحفظ على ملابسهم الداخلية لإثبات واقعة التلبس.واعترفت "هناء" بإدارة الشقة مسكنها للأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادي تتحصل عليه نظير ذلك، وتقوم بتجهيز المكان وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة بين الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض وإقامة حفلات جنس جماعي.