موقع إلكترونى باسم أحمد زكى.. يخلد تراثه ويروى حكايات النمر الأسود

انطلق البث التجريبى لموقع الفنان أحمد زكى، والذى سيشمل العديد من الجوانب الهامة سواء عن حياته الفنية أو عن الجانب الإنسانى من تاريخه، كما سيضم أقسامًا توثق سيرته الذاتية من واقع أوراقه الخاصة، ويضم صورًا نادرة لكواليس أفلامه وبعض رحلاته وينشر خطابات الجمهور للنمر الأسود من الوطن العربى كله.وتقول هانم الشربينى، رئيس تحرير الموقع وصاحبة فكرة إطلاقه: "قصتى مع الفنان الراحل أحمد زكى بدأت منذ وقت مبكر، والذي حدث أنني بعد وفاته ذهبت لعمل تقرير من مسقط رأسه فى الشرقية فوجدت أنه بنى بيتا لإخوته غير الأشقاء على نفس الطراز لكى لا يشعر أحد منهم بالتمييز عن غيره، تعلقت إنسانيا بسيرته، وعقب وفاة هيثم أحمد زكى والضجه التى أثيرت حول ضياع مقتنيات النمر الأسود، بدأت رحلتى فى البحث عن أوراق أحمد زكى والحفاظ عليها والكتابة عنها".وتضيف: "بدأت الكتابة عنها حيث أعمل كصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، ونشرت عشر حلقات متتابعة من واقع خطاباته وأوراقه ثم فكرت ان تراث أحمد زكى أكبر من ذلك وأنه يستحق أن يتحول لفكرة أكبر هدفها الوحيد الحفاظ على تراثه الفنى وأن يتشارك ويشارك كل محبيه فى تراثه والكتابة عنه، وإتاحة كل ما يوثق سيرته دون المساس باى شئ تجاه خصوصيته".وتواصل: "قبل 3 شهور زرت شقته فى المهندسين للكتابة عنها، وشعرت برهبة وحزن وكأن الجدران تبكى، وأن الارواح مازالت تسير فى المكان الملئ بالأتربة والمهمل كلية، وكان نصف فارغا من الأثاث، حتي أن الشك انتابتي من ان يكون قد سرق؛ وبينما يعمل المصور وجدت أوراق خلف الملابس ملقاة على الأرض فصورنا بعضها، كانت رسائل من فنانين لأحمد زكي وهو على فراش المرض، من وقتها قررت أن أكتب وأجمع تراث الفنان الراحل من كل أحبته".وتستطرد الشربيني: "لقد صار أحمد زكى يطاردنى حتى فى أحلامى، حتى أن يومى أقضيه في مشاهدة أفلامه والحديث مع محبيه وجمع خطاباته النادرة".وأكدت:" لن ننسى هيثم أحمد زكى، سنفعل ما يجب فعله ازاء حفظ تراثه ولكى يصل لقنواته الشرعية فى الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة المصرية".وفي الأخير قالت: "الموقع جاء بالتعاون مع رامى عز الدين بركات الذى قرر إتاحة ما لديه من أوراق وسيرأس مجلس إدارة الموقع، والمستشار القانونى له بلال عبد الغنى الذى قدم كل التعاون لكى يظهر الموقع للنور لكن لن نتيح كل الأوراق مرة واحدة سنحدث الموقع كأى موقع صحفى وسنسير فى طريق جمع تراث زكى".يذكر أن هانم الشربينى صحفية فى مجلة الاذاعة والتلفزيون وعملت كرئيس تحرير لعدد من البرامج التلفزيونية وكانت بداية عملها التلفزيونى كمعدة لبرنامج الإعلامى الكبير مفيد فوزى كما كتبت عدد من الأفلام الوثائقية عن الثورة المصرية أذيعت على شاشة قناة النيل للأخبار وحصدت جوائز فى مهرجانات دولية.