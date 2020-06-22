شكري: نتشاور حول قرار الجامعة العربية غدا بشأن ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفاعل من قبل وفد ليبيا في الجامعة العربية بشأن اجتماع الغد حول ليبيا، وهناك حديث وتشاور حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده غدًا، مؤكدا أن هناك تضامن عربى ورفض للتدخلات الأجنبية ووحدة الأراضى الليبية وإنهاء الحل العسكرى ووضع البلاد على مسار الديمقراطية والانتخابات ليحدد الشعب من يريد أن يسير به إلى المستقبل.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك قدر من التفاهم حول العناصر الأساسية بشأن ليبيا من قبل دول جوار ليبيا، وتابع: "وسنواصل المشاورات الليلة وغدًا معهم لتقريب وجهات النظر".وأكد "شكرى"، أن الرئيس السيسي ركز على الحل السياسي وتوافق ليبى ليبى، من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها، وتابع: "موقف مصر ينطلق من الدفاع عن الأمن القومي المصري والمواطن المصري".