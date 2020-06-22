مصر تنتج عقار «راميدا» لعلاج مرضى كورونا خلال 3 أسابيع

كشف الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لـ«راميدا» تفاصيل أول تصنيع عقار مصري يحتوي المادة الفعالة للفافيبرافير، المثيل لعقار الأفيجان الياباني.وقال «مرسي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إنهم قدموا على تسجيل العقار من 2015، بعدما سجل في اليابان 2014 لعلاج الانفلونزا، وكانت الحكومة اليابانية احتفظت به لحالات الإنفلونزا التي لا تستجب للعلاجات العادية.وأضاف: «طلبنا تسجيل الدواء في مصر، ونجحنا في تسجيله مؤخرا، بعدما أثبت نتائج مبهرة في علاج فيروس كورونا بروسيا، وبدأ إنتاجه اليوم».وأوضح أن العقار الجديد سيتوفر خلال 3 أسابيع لهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة المصرية.