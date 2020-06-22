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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إرسال مخدرات ضبطت بحوزة متهمين في الشروق للمعمل الكيميائي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:53 م
مخدرات
مخدرات
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإرسال كمية من مخدر الهيروين ضبطت بحوزة متهمين بمدينة الشروق إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعليتها، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام «سيد.ه» و«محمود.م»، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 550 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الإتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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