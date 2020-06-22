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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عفاف شعيب: أحمد زكي رفض تجسيد سيرته وخطيبة بنها تعلم الكثير عنه

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:31 م
عفاف شعيب
عفاف شعيب
حسن أمين
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أبدت الفنانة عفاف شعيب رأيها في مسلسل "الإمبراطور" الذي يجسد الفنان محمد رمضان من خلاله السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكي.

قالت عفاف شعيب، لـ"الدستور"، إن أحمد زكي كان رافضًا أن تجسد سيرته الذاتية، مشيرة إلى أنها ذات مرة سألته حول هذا الأمر بعد أن أصبح نجمًا في الوسط الفني المصري والوطن العربي، ليرد عليها قائلًا: "أنا بكتب مذكراتي، لكني لا أريد أن يجسد أحد سيرتي الذاتية".

وأضافت أن حياة أحمد زكي مليئة بتفاصيل لا يعرفها أحد، وأنه تعرض لظلم كبير في حياته منذ أن بدأ مشوراه الفني، كما أن هناك أشخاصًا وقفوا ضده في البداية وبعد شهرته بدأوا يلجأوا إليه فحياة أحمد زكي صعبة التجسيد بسبب المأساة التي تعرض لها: "عندي كل تفاصيل حياة أحمد زكي، الله يرحمه، ولدىّ معظم أوراقه الرسمية وبعض أوراق الملكية الخاصة به من ضمنها شقته الخاصة في المهندسين".

وعن تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي، قالت إنه تحدٍّ كبير بالنسبة له، فهو نجم كبير ولديه موهبة تمثيلية رائعة وأنه تعاون معها من قبل في مسلسل "دوران شبرا" في 2011، وكان يشارك في نفس العمل الراحل هيثم أحمد زكي، وأثناء الكواليس قام محمد رمضان بتقليد أحد المشاهد للراحل أحمد زكي بشكل أكثر من رائع، ليلقى إشادة من هيثم أحمد زكي وقتها كان رمضان في بداية مشواره الفني.

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تمانع في حال تواصل الشركة المنتجة للعمل أو السيناريست بشير الديك للاستعانة بها في سرد التفاصيل الخاصة بأسرار أحمد زكي، فطبيعة العلاقة بيننا بدأت منذ الدراسة، كما أنني ساندته في بداية مشواره حتى وصل إلى النجومية؛ لأن هناك أسرارًا لا أحد يعلم بها غيري.

أشارت إلى أن أي عمل فني سيقدم عن الراحل أحمد زكي لا يستطيع أن يجسد الصعوبات التي تعرض لها والحالة النفسية التي كان يمر بها، فهو تعرض للانتحار 3 مرات، وكان حزينًا بشكل مستمر، كما أن هناك إحدى الفتيات التي تقدم لها أحمد زكي للزواج منها قبل الشهرة وقام بخطبتها في مدينة بنها لا أحد يعلم عنها شيئًا، وما زلت حتى الآن على تواصل معها وهي لديها العديد من الأسرار حول حياته منذ الطفولة.

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