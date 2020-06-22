محاكمة متهمي فيديو سرقة المواطنين على دائري البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في سرقة المواطنين بالإكراه على الدائري مستقلين دراجة بخارية.تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغات من الأهالى بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية ويسرقونهم بالإكراه ويلقون الحجارة عليهم فى حالة تتبعهم بالطريق الدائري.بتكثيف التحريات بعد انتشار مقاطع بـ"فيسبوك" لهم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال عرض صور المتهمين القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة.