اعتزال أسطورة المصارعة الحرة عبر التاريخ «أندرتيكر» (فيديو)

أعلن أسطورة المصارعة الحرة عبر التاريخ مارك ويليام الشهير بـ "أندرتيكر" اعتزاله المصارعة الحرة وذلك في الحلقة الأخيرة من فيلمه الوثائقي الذي جاء بعنوان The Last Ride.. The Undertaker ".وقال أندرتيكر، 55 عاما، خلال الحلقة الأخيرة من سلسلته الوثائقية، إنني لن أستمر في WWE، لم يبق لدي شيء آخر لإنجازه على الحلبة.ويعد "أندرتيكر" الذي أطلقت عليه عدة ألقاب أشهرها"الحانوتي" و"الرجل الميت" من أشهر الذي مارسوا رياضة المصارعة الحرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.