رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ماعت: التصويت الإلكتروني في الانتخابات حاليا محكوم عليه بالفشل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:51 م
مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت
محمد الشريف
طباعة
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بحثية بعنوان "التصويت الإلكتروني.. ضرورة أم مُعضلة خلال جائِحة كورونا"، بالتزامن مع اقتراب إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في مصر، وتتناول الدراسة فُرص تطبيق مصر لنظام التصويت الإلكتروني في ظل جائحة كورونا من عدمه.

وتناولت الدراسة تعريف التصويت الإلكتروني وأبرز أنواعه المُستخدمة حاليا في بعض دول العالم، مع عرض أبرز التجارب الدولية لاستخدام هذه الأنظمة، وتوضيح مميزات وعيوب كل نظام على حدة، مع الاستعانة أيضا بتجارب بعض الدول العربية.

كما أوضحت الدراسة فُرص تطبيق هذا النظام في مصر خلال الوقت الحالي أملا في تقليل الاختلاط ومنع التكدس أمام مقار الاقتراع، مع ذكر التحديات التي تحول دون تطبيقه.

وكشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن أنظمة التصويت الإلكتروني أمر غاية في الأهمية، لمواكبة التطور التقني للأدوات المستخدمة في الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي من شأنه تقليل الوقت والجُهد والنفقات، وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والحيادية في أي استحقاق انتخابي، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الوقت الحالي يصعُب فيه تطبيق هذه الأنظمة في مصر، لأنها تحتاج مزيدا من الوقت لتدريب الناخبين وتأهيل موظفي الاقتراع، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وما يتصل بها من تدبير النفقات الخاصة لهذه الأنظمة، وقبل كل شيء اختيار النظام الملائم لمصر من بين الأنظمة الحالية، ثم مرور هذا النظام بمرحلة التجربة ثم التدرج في التنفيذ على مستوى الجمهورية، الأمر الذي من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا، وبالتالي سيكون تجربة هذا النظام في انتخابات البرلمان والشيوخ أمرا محكوم عليه بالفشل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصحة العالمية تحذر: كورونا لا يزال يتسارع

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محاولات بريطانية لعلاج السرطان خلال أسبوع

كندا تحقق في نفوق عشرات الجراء المهرّبة من أوكرانيا

غدًا.. اليوم الدولي للأرامل فى ظل تزايد أعدادهن بسبب كورونا

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فؤاد راتب
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» توفير سلسلة «ما» مجانًا

«1000 كاتب» تدعم القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومى المصرى

«الثقافة العراقية» تكرم اللاعبين علي هادي وأحمد راضي بتمثالين

سمير جريس يصدر ترجمة «فهرس بعض الخسارات» ليوديت شالانسكي