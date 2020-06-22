النيابة تعاين مكان مقتل سائق «توكتوك» فى المرج

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز -المحامي العام الأول- اليوم الإثنين؛ لمعاينة مكان مقتل سائق "توكتوك" على يد زميله بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب.وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير مفصل سبب الوفاة، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشاب في العقد الثاني من العمر، وأن سبب الوفاة طلقة نارية بالرأس، وتبين وجود بركة من الدماء في مكان الحادث.البداية عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بشارع عبدالله رفاعي، مفاده مقتل شخص على يد سائق توك توك، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "ي. أ"، 19 سنة، مصاب بطلق ناري في الرأس.وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك يدعى "م. ي"، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلافهما على أولوية التحميل، قام على إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس.