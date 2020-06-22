الصحة العالمية تحذر: كورونا لا يزال يتسارع

حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس اليوم الاثنين، من أنّ فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعًا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.وقال في منتدى عبر الفيديو نظّمته حكومة إمارة دبي "على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع، لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون ثمانية أيام فقط".وتابع "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية وآثاره ستبقى لعقود".