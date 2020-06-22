تراجع أسهم أوروبا والمخاوف من موجة جديدة لكرونا تسيطر على المستثمرين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ ينتاب القلق المستثمرين الذين كانوا يأملون في تعاف اقتصادي سريع من الأزمة في ظل مؤشرات على حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ودول أخرى.وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والنفط والغاز والبنوك الخسائر.وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في الإصابات عالميا أمس الأحد.وهوى سهم وايركارد التي نالت منها فضيحة 43.9 بالمئة إذ قالت الشركة إن ربع أصولها البالغ إجمالا 1.9 مليار يورو (2.13 مليار دولار) التي لم تتمكن إرنست أند يونج التي تقوم بالتدقيق المحاسبي من احتسابها غير موجودة على الأرجح وسحبت توقعاتها للأرباح.وخسرت أسهم الشركة 72 بالمئة من قيمتها السوقية على مدى الأسبوع الفائت.وانخفض سهم لوفتهانزا 6.7 بالمئة في ظل مواجهة بين أكبر مساهمي الشركة والحكومة الألمانية بشأن شروط إنقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو.