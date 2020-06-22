رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الدولار مع موازنة المستثمرين بين الآمال في مواجهة مخاوف كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:25 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
تراجع الدولار اليوم الاثنين في جلسة متقلبة إذ يسعى المستثمرون لتحديد المسار وسط ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا وما إذا كان ذلك سيقود لتأجيل التعافي الاقتصادي.

وقاد الدولار الأسترالي المكاسب المتواضعة في آسيا إذ قال محافظ البنك المركزي إن تداعيات جائحة كوفيد-19 لن تكون بالسوء الذي كان يُخشى منه في البداية.

لكن الزيادة القياسية في عدد الإصابات عالميا كبحت التحركات في السوق بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود.

وعكس الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر خسائره المبكرة وارتفع 0.3 % في أحدث التعاملات إلى 0.6854 دولار أمريكي وزاد نظيره النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.6422 دولار.

ومقابل سلة من العملات، تخلى الدولار الأمريكي عن قدر قليل من مكاسب الأسبوع الماضي وخسر 0.2 % إلى 97.501.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غيابه.. نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي من "المسحة"

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كندا تحقق في نفوق عشرات الجراء المهرّبة من أوكرانيا

غدًا.. اليوم الدولي للأرامل فى ظل تزايد أعدادهن بسبب كورونا

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
المزيد

الثقافة

ضمن مبادرة «الثقافة».. بدء عرض أفلام منحة الشباب «أونلاين» غدا (فيديو)

قصائد من الحجر.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «أونلاين»

عرض فيلم «طريق طويل» ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. غدًا

مجلة «الفيلم» تقدم دراسات عن المجلات السينمائية فى العالم