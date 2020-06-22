خالد أبوبكر يحذر «صوت الأزهر» من الملاحقة القضائية

استنكر الإعلامي خالد أبو بكر، هجوم مجلة "صوت الأزهر" على المفكر الدكتور طارق حجي، بعد تصريحاته عن مؤسسة الأزهر خلال حواره الأخير في برنامج "كل يوم".وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "مجلة صوت الأزهر تحدثت عن ضيفي بوصف غير جيد، واعتبروها معركة، رغم أنني لا أريدها خناقة، أريد فقط أن يكون الاختلاف موضوعيًا، ولكني متعجب من مجلة باسم الأزهر ووصفها لمفكرين بصفات غير جيدة".وتساءل: "هل هذا الكلام يصدر عن الأزهر؟ وهل صوت الأزهر تعود للمؤسسة وتقول كلامًا بهذا الشكل؟ هذا الكلام سيؤدي إلى ملاحقتكم قانونيًا، هذا الوصف للدكتور طارق حجي غير لائق، المفترض أننا نتحدث عن اختلاف موضوعي ورأي ورأي آخر".وأضاف: "نطلب منكم الحجة والمعلومات وتنورونا وتقولوا لنا أنتم بتعملوا إيه.. ماذا فعلتم في تجديد الخطاب الديني خلال الـ 6 سنوات الماضية.. لكن متمسكوش الراجل وتقطعوا فيه بالشكل ده.. أمر غريب لم أسمع عنه من قبل ولم أسمع عن هذه المجلة من قبل".وأكد خالد أبو بكر: "مستمرون بهذه السياسية وسنقول ما تمليه عليه ضمائرنا، والإعلام ليس الحكومة بل يراقب الحكومة بشكل موضوعي، دون أن يكون حادًا في الاختلاف، وهدفنا إرضاء ضمائرنا وإرضاء المشاهد الذي نعمل من أجله".