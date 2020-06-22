«الدواء المصرية»: حجزنا حصة من لقاح «أكسفورد» لعلاج كورونا

قال الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة حجزت حصة من اللقاح الذي أعلنت عنه جامعة أكسفورد لكورونا، الذي تنتجه شركة استرازينكا.وأضاف «الغمراوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه بمجرد بدء توزيعه في إفريقيا والشرق الأوسط مصر ستكون من أوائل من يحصلوا عليه.واختبر لقاح أكسفورد في عدة دول أصبحت بؤرًا لانتشار كورونا إضافة لبريطانيا، ولايزال يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الأفريقية.تكمن الميزة التنافسية التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، في أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يتسبب بها أحد أنواع فيروسات كورونا.