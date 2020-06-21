وزير الخارجية الأسبق: أيدينا ليست مغلولة ولدينا كروت في ملف سد النهضة

قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن توجه مصر لمجلس الأمن في ملف سد النهضة خطوة موفقة، ومجلس الأمن مشكل من 15 دولة، وعليه أن يأخذ قرارا واضحا، وفي النهاية إثيوبيا لا يمكنها معاداة المجتمع الدولي.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون": "مستعدون نلتقي في المنتصف، لكن لا يمكن نتنازل في أمور تسبب لنا أضرارا لا يمكننا أن نتعامل معها، لا بد للعودة إلى المفاوضات، والهدف النهائي هو عدم الإضرار الجسيم بأي دولة".وأردف كامل: "أيدينا ليست مغلولة تماما إذا استمرت إثيوبيا في التعنت، وهناك ضرر جسيم، لدينا كروت موجودة، لكن مصر تغلب الحوار".وفيما يخص القضية الليبية، أوضح وزير الخارجية الأسبق، أن حماية الأمن القومي المصري حق مشروع لأي دولة، والسعودية والإمارات والكويت تدعم مصر، كما أن الدول العربية لن تخذل مصر الآن، وهي التي لطالما خاضت الحروب للدفاع عن الأمن القومي العربي.وأردف: "الدول العربية تأييدها واضح للموقف المصري، مبني على القانون والأمن القومي، ولأننا لا نأخذ موقفا متعنتا وإنما ندافع عن حدودنا، وأي رأي منصف سيكون بجانب الرأي المصري، والغالبية العظمى ستكون في هذا الاتجاه، مصر ما زالت تؤيد مسار المفاوضات".