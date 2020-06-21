برلماني: رسائل السيسي رادعة للمرتزقة في ليبيا وطمأنة للمصريين

أشاد النائب بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة الغربية العسكرية عن ليبيا، مؤكدا أن حديثه جاء رادعًا للرئيس التركي ويحفظ الأمن القومي المصري.وأضاف أبوغريب، في بيان له، اليوم الأحد، أن نواب الشعب والمصريون يقفون خلف القيادة السياسية برئاسة الزعيم العربي فخر العرب الرئيس السيسي في أي قرار للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولن نسمح لأي دولة مهما كان حجمها أن تهدد الأمن القومي لمصرنا الغالية، مؤكدا أن رسائل السيسي رادعة للمرتزقة في ليبيا وطمأنة للمصريين.وأثنى النائب بكر أبوغريب على الدور البطولى الذى تقوم به أسود القوات المسلحة حماة البوابة الغربية في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري، مشيدا بالروح القتالية العالية لقواتنا المسلحة الباسلة واستعداداتهم القتالية والتصدى للعناصر الإجرامية ودورهم الحيوى الهام في صون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وسلامة أراضيه، وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.