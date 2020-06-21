منى إش إش: أتوقع أن إصابتي بكورونا سببها عمال الدليفري (فيديو)

قالت الفنانة منى إش إش إن حالتها الصحية في تحسن بعد تلقيها بروتوكول العلاج من فيروس كورونا موضحة: "الفيروس أصابني بتجمع دموي وأتناول علاج الجلطات".وأضافت إش إش في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، والمُذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الفيروس جالي عند البيت وكنت أتبع الإجراءات الوقائية ولكن بسبب نقص المناعة في جسمي أصبت بالفيروس".وتابعت إش إش: "أتوقع أن إصابتي جاءت من عاملي الدليفري أو حارس العقار أو من أحد قاطني العقار".وتابعت: "تعافيت تمامًا من الفيروس بعد قضاء فترة العزل الصحي وأجريت أمس تحليل لزوجة الدم" مضيفة: "ليس أي شخص مصابًا ببرد يكون مصابًا بالفيروس".وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.