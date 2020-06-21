إحالة المتهمين بسرقة مخزن لبيع الأدوات المنزلية بالمرج للجنح

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بسرقة مخزن لبيع الأدوات المنزلية بمنطقة المرج لمحكمة الجنح.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم: سامى.ح، فوزى.ع، هانى.م" عاطلين، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تمكن من سرقة مخزن لبيع الأدوات المنزلية بمنطقة المرج، كما أقروا ببيعهم للمسروقات في عدد من المحلات الخاصة ببيع الأدوات المستعملة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بسرقة مخزن لبيع الأدوات المنزلية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.