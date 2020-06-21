بعد نقله للمستشفى.. تفاصيل التقرير الطبي لأحد طلاب الثانوية الأزهرية

كشفت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية عن أنه أثناء دخول الطلاب مقر لجنة معهد الدكتور طلعت بالحي الثامن بمدينة نصر، اليوم الأحد، لأداء الامتحان، تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة أحدهم، مع استقرار في حالته العامة وعدم ظهور أعراض أخرى عليه في بداية وقت الامتحان.وأوضح بيان الغرفة أن الطبيب المختص اصطحب الطالب إلى غرفة العزل المجهزة لأداء الامتحان منفردا بها، وبعد مرور نصف ساعة عانى الطالب من بعض الأعراض، مما اضطر القائمون على لجنة الامتحان إلى استدعاء سيارة إسعاف ونقله على الفور إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.وفور وصول الطالب إلى المستشفى تم اتخاذ الإجراءات والفحوصات اللازمة معه، واكتشف الأطباء أنه يعاني من أعراض حساسية الصدر ويصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وليست أعراض فيروس كورونا، كما أوضح والده أنه مريض بحساسية الصدر، وبناء على ذلك اتخذت إدارة المستشفى الإجراءات اللازمة، وطمأنت عائلة الطالب على صحته، وصرحت له بالذهاب إلى المنزل واستكمال الامتحانات بصورة طبيعية.ولفت بيان الغرفة إلى أن ولي أمر الطالب طلب من القائمين على اللجنة السماح لابنه بتأجيل أدائه الامتحانات للدور الثاني، وتمت الموافقة على طلبه، مع التأكيد على حق الطالب في الحصول على الدرجة الكاملة للامتحان.جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و01118825385 لغرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، من أجل التواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.