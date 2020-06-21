برسالة مؤثرة.. والدة حلا الترك تهنئها بتخرجها (صورة)

وجهت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، رسالة خاصة لابنتها للاحتفال بتخرجها، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلقت على الصورة قائلة: "ابنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا، مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين ابنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغمًا عنهم.. أنا هي أمك.. نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب أبارك لكي نجاحك وجميع إنجازاتك واتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه أنتي واخوتك".وكانت حلا الترك، قد انتقلت حضانتها لوالدها المنتج محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة، والذي تغيب عن حفل تخرج ابنته هي الأخرى.