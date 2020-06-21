برسالة مؤثرة.. والدة حلا الترك تهنئها بتخرجها (صورة)
الأحد 21/يونيو/2020 - 06:18 م
سناء إسماعيلطباعة
وجهت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، رسالة خاصة لابنتها للاحتفال بتخرجها، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة: "ابنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا، مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين ابنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغمًا عنهم.. أنا هي أمك.. نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب أبارك لكي نجاحك وجميع إنجازاتك واتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه أنتي واخوتك".
وكانت حلا الترك، قد انتقلت حضانتها لوالدها المنتج محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة، والذي تغيب عن حفل تخرج ابنته هي الأخرى.
وعلقت على الصورة قائلة: "ابنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا، مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين ابنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغمًا عنهم.. أنا هي أمك.. نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب أبارك لكي نجاحك وجميع إنجازاتك واتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه أنتي واخوتك".
وكانت حلا الترك، قد انتقلت حضانتها لوالدها المنتج محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة، والذي تغيب عن حفل تخرج ابنته هي الأخرى.
برسالة مؤثرة.. والدة حلا الترك تهنئها بتخرجها (صورة)
برسالة مؤثرة.. والدة حلا الترك تهنئها بتخرجها (صورة)