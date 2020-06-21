بعد مشادات واعتداءات.. «المحامين» تشكل هيئة مكتب المجلس الجديد

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، الأحد، وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.وأعلن نقيب المحامين، عن تفويضه من قبل 17 عضوا بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة".وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".وكشف عن أن الرأي استقر على تشكيل هيئة المكتب من الأساتذة الأجلاء الآتين بعد: مجدي سخي ومحب المكاوي وعمر هريدي ويحيى التوني في الوكالة.وضم تشكيل الأمانة العامة، حسين الجمال ومحمود الداخلي وأسامة سلمان وأبوبكر ضوه، كما ضم تشكيل أمانة الصندوق كلا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: "نبدأ عهدا جديدا ننهض فيه بالنقابة والمحاماة، وأرجو أن نلتقي في القريب العاجل لتشكيل اللجان لما لها من دور هام في مشاركة هيئة المكتب في المهام الموكلة إليه".وتوافد العشرات من المحامين منذ قليل على مبنى نقابة المحامين، استعدادا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة بدعوة من رجائي عطية النقيب.وحضر إلى مقر النقابة محامون من طرفي مؤيدي رجائي عطية النقيب الحالي، وكذلك مؤيدي سامح عاشور.وظهرت مشادات بين أعضاء النقابة الموجودين بالمقر، وصل إلى حد الاعتداء بالألفاظ واتهامات بالتحرش.وحشد طرفا الخلاف في النقابة من أنصار عاشور ورجائي، المحامين للحضور، استعدادا لإعلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الجديد.