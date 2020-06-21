برلمانى: مصر لن تتنازل عن حقوقها فى نهر النيل

أكد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن كل الخيارات متاحة لمصر في التعامل مع سد النهضة الإثيوبي، وأن لجوء مصر إلى مجلس الأمن مؤخرا وإبلاغه أن تعنت إثيوبيا سيؤدي إلى تهديد السلم والاستقرار في المنطقة، يؤكد بلا مواربة أن مصر لا تزال تصر حتى النهاية على النهج السلمي والدبلوماسي في إدارة موضوع سد النهضة، لكن هذا لا يعني أن مصر ستتنازل عن حقوقها أو تسمح لأي أحد أن يعبث بنهر النيل وهو مصدر الحياة لملايين المصريين.ونوه، في بيان له اليوم، بالتحرك المصري الهادئ والحكيم في ملف سد النهضة رغم التعنت الإثيوبي ورغم بعض التصريحات "الموتورة" من جانب بعض المسئولين الإثيوبيين وتعمدهم تسخين القضية والكلام عن حرب ومواجهات وأشياء من هذا القبيل لم تتحدث بها مصر مطلقًا.ولفت إلى أن ثوابت مصر في قضية سد النهضة واضحة تماما، وهى حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء والحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر، رغم زيادة عدد السكان وزيادة احتياجاتهم.وأشار إلى أن الموقف برمته يمكن حله إذا تراجعت إثيوبيا عن عنادها، وتجاوبت مع مطالب دولتي المصب مصر والسودان.