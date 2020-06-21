غليان في نقابة المحامين.. وعضوة تتهم زميلها بالتحرش

توافد العشرات من المحامين منذ قليل على مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة استعدادًا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة بدعوة من رجائي عطية، النقيب.وحضر إلى مقر النقابة محامون من طرفي مجموعة رجائي عطية النقيب الحالي، وكذلك مجموعة سامح عاشور النقيب السابق.ويتوافد أعضاء مجلس النقابة لحضور الاجتماع، فيما حدثت مشادات بين أعضاء النقابة واتهمت إحدى المحاميات آخر بالتحرش بها.وحشد طرفا الخلاف في النقابة من أنصار عاشور ورجائي، المحامين للحضور، استعدادًا لإعلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الجديد.