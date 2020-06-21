برلماني: خطاب السيسي لاقى تأييدا واسعا في ليبيا

وصف النائب نافع هيكل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية والتي أكد فيها أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن"، بأنها رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه أو يحاول المساس بالأمن القومي لمصر.وأضاف هيكل في بيان، اليوم، أن خطاب الرئيس السيسي بالأمس لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام الليبي وهذا دليل قاطع على ثقة الشعب الليبي الشقيق في مصر وقيادتها وقواتها المسلحة، مؤكدا أن الجميع على وعي بأن مصر قادرة على حماية أمن المنطقة العربية بأكملها ودائما هي حصن الأمان لكافة دول الجوار.وأشار إلى أن مصر أرسلت رسالة رادعة قوية من المنطقة الغربية العسكرية، وهي أنها قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي بمفهومه الشامل.