«تعليم البحر الأحمر»: 4 طلاب تقدموا بطلبات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

«تعليم البحر الأحمر»: 4 طلاب تقدموا بطلبات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة
الأحد 21/يونيو/2020 - 02:16 م
البحر الأحمر - علي عوادطباعة
قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك 4 طلاب على مستوى المحافظة، تقدموا بطلبات لتأجيل الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات سارت بشكل جيد في المحافظة، وأن طلاب الثانوية العامة أبدوا فرحتهم بامتحان اللغه العربية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان له، أن سبب تأخير طلاب المدارس استلامهم اوراق امتحانات المواد المقرر امتحانها لهم في المنازل مثل التربية الدينية والتربية والوطنية.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان له، أن سبب تأخير طلاب المدارس استلامهم اوراق امتحانات المواد المقرر امتحانها لهم في المنازل مثل التربية الدينية والتربية والوطنية.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.