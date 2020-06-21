«تعليم البحر الأحمر»: 4 طلاب تقدموا بطلبات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك 4 طلاب على مستوى المحافظة، تقدموا بطلبات لتأجيل الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات سارت بشكل جيد في المحافظة، وأن طلاب الثانوية العامة أبدوا فرحتهم بامتحان اللغه العربية.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان له، أن سبب تأخير طلاب المدارس استلامهم اوراق امتحانات المواد المقرر امتحانها لهم في المنازل مثل التربية الدينية والتربية والوطنية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.