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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سلبيه نتائج تحليل أول حالة اشتباه بكورونا في الثانوية العامة بالغربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:08 م
سلبيه كورونا
سلبيه كورونا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية سلبيه نتائج تحاليل طالب الثانوية العامة في مركز زفتي، وأن ما أصابه كانت نوبة من البرد الشديد وارتفاع درجة الحرارة وقد أجريت له التحاليل اللازمة والآشعة، وقرر الأطباء بمستشفي حميات زفتي عدم إصابته بالفيروس، وعودته إلى المنزل.

وكانت "الدستور" قد إنفردت بخبر تسجيل أول حالة إشتباه للاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لطالب بمدرسة سنباط الثانوية المشاركة، التابعة للإدارة التعليمة بزفتي، قد حيث ظهرت عليه علامات الإعياء وتم نقله بواسطة الاسعاف لمستشفي حميات زفتي.

وأكد مصدر طبي بمستشفي الحميات بزفتي، أن الطالب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وصعوبة في التنفس، وأن الطالب أقر أن هذة الحالة تنتابه منذ ٤ أيام وتم عمل اشعة تشخيصية وتحليل دم لبيان إصابته بفيروس"كورونا" من عدمه.

وحرصت اللجان على توزيع مجموعة من المشرفين لتتولى توزيع الطلاب على إماكنهم، بمراعاة التباعد المطلوب بين كل طالب وأخر، استعداد لبدء الإمتحان الذي انطلق عند العاشرة صباحًا، وشهد محيط المدارس التى سيؤدى بها الطلاب زحام شديدًا، إلا أن لجان التنظيم والأمن نجح في فض تلك التجمعات بتوزيع الطلاب على أماكنهم بسرعة شديدة لمنع التكدس.

ويؤدي نحو 34 ألفا و780 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية امتحان مادة اللغة العربية داخل 122 مقرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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