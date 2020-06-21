نتنياهو: بيانات كورونا الجديدة مقلقة وخطيرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن البيانات الجديدة للمصابين بكورونا مقلقة وخطيرة، وهذا يوحي بصورة قاتمة، مؤكدا ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد أو العودة للإغلاق.وأمرت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات، اليوم الأحد، بإعادة فتح أقسام كورونا إثر تصاعد الفيروس في الأسابيع الأخيرة.وتزامنت هذه التعليمات مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت المستشفيات أجنحة كورونا المخصصة بسبب انخفاض عدد المرضى الجدد، لكن في الآونة الأخيرة حدثت زيادة جديدة في عدد المرضى.