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محافظات

17 لجنة جاهزة لاستقبال 4500 طالب لامتحانات الثانوية العامة في السويس

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:54 ص
امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة
كريم انور
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توافد الطلاب منذ صباح، اليوم الأحد، على مقار اللجان التي سيؤدون داخلها امتحان الثانوية العامة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس سلمى الشاعر، إن 4500 طالبة وطالبة سيؤدون اليوم امتحانات شهادة الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية، للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ووصل الطلاب قبل أكثر من ساعة من موعد بدء الامتحان، للخصوع لاجراءات التعقيم والمرور من البوابات المجهزة.

وشهدت محيط لجان الثانوية العامة بالسويس، تواجدا أمنيًا مكثفًا، لحفظ أمن مقار اللجان وهدوء محيطها.

وألتزم أولياء الأمور بالسويس، بعدم الانتظار بالقرب من المدارس، واكتفوا بإلقاء نظرات من بعيد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالسويس، قد نقلت أوراق الأسئلة قبل ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، سلمى الشاعر، جاهزية الاستراحات لضيوف المحافظة من مراقبي وملاحظي ورؤساء اللجان الامتحانية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة من تباعد المسافات البينية الآمنة في كل استراحة، والتأكد من تمام التعقيم والتهوية الصحية اللازمة.

ونسقت مديرية التربية والتعليم بالسويس، مع مديرية التموين، للتأكد من توفير حصة الخبز اللازمة للمراقبين والملاحظات ورؤساء اللجان.

وعقدت وكيل وزراة التربية والتعليم، اجتماعا ًموسعًا بقيادات التعليمية، وأعضاء اللجنة الثلاثية وكافة القيادات المعنية بالامتحانات، استعدادا لاستقبال موسم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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