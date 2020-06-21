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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زحام أمام بعض لجان الثانوية.. والتزام الطلبة بالكمامات في دمياط

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:16 ص
زحام أمام لجان الثانوية
زحام أمام لجان الثانوية
حسام فهمي
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شهدت عدة لجان امتحانات الثانوية العامة بدمياط، حالة من الزحام من قبل بعض الطلبة وأولياء الأمور للاطمئنان على أبنائهم، وتحرك مسئولي الأمن ومديرية التربية والتعليم بدمياط، لفض أي تزاحم.

والتزم عدد كبير من الطلبة بارتداء الكمامات قبيل دخول لجان الامتحان.

والجدير بالذكر أنه سيؤدى ١٠٢٥٣ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى، في ٤١ لجنة موزعة بمراكز ومدن المحافظة، كما تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
زحام أمام لجان الثانوية
زحام أمام لجان الثانوية
زحام أمام لجان الثانوية
زحام أمام لجان الثانوية

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