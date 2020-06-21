سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الأحد 21-6-2020

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر حوالي 16.11 جنيها للشراء، وسجل للبيع حوالي 16.21 جنيه.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي حوالي 16.11 جنيها للشراء وسجل للبيع حوالي 16.21 جنيه.



وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى حوالي 16.13 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.23 جنيه.



وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد حوالي 16.13 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.23 جنيه.



وسجل سعر الدولار في بنك عودة حوالي 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع 16.22 جنيه.



وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.22 جنيه



وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي - كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

