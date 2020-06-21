سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الأحد 21-6-2020
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:36 ص
يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، حيث شهد في البنوك الخاصة والأجنبية ارتفاعًا طفيفًا، بينما تباين سعره في البنوك الحكومية المصرية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري.
وتباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، في مختلف البنوك المصرية والأجنبية مقارنة بختام تعاملات، أمس السبت، التي شهدت استقرارًا في اسعار الصرف، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
ونرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 21-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.
وتباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، في مختلف البنوك المصرية والأجنبية مقارنة بختام تعاملات، أمس السبت، التي شهدت استقرارًا في اسعار الصرف، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
ونرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 21-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك المصرية
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر حوالي 16.11 جنيها للشراء، وسجل للبيع حوالي 16.21 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي حوالي 16.11 جنيها للشراء وسجل للبيع حوالي 16.21 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى حوالي 16.13 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.23 جنيه.
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد حوالي 16.13 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.23 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك عودة حوالي 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع 16.22 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.22 جنيه
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي - كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر حوالي 16.11 جنيها للشراء، وسجل للبيع حوالي 16.21 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي حوالي 16.11 جنيها للشراء وسجل للبيع حوالي 16.21 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى حوالي 16.13 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.23 جنيه.
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد حوالي 16.13 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.23 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك عودة حوالي 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع 16.22 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 16.12 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 16.22 جنيه
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي - كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.