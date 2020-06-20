نجاح أول قسطرة علاجية لقلب مصابة بكورونا في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نجاح إجراء أول قسطرة علاجية لقلب مصابة بفيروس كورونا المستجد، تبلغ من العمر 58 عاما، بمستشفى النصر التخصصي في بورسعيد.وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إن المريضة تم تحويلها من مستشفى بورفؤاد، وكانت تعاني من جلطة حادة بكامل الجدار الأمامي للقلب، وبعد تشخيص الأشعة المقطعية للحالة تبين وجود احتقان رئوي من الدرجة الثالثة، وثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى لزيادة خطورة الحالة الطبية للمريضة.وتابع بيان الهيئة أنه تم عمل قسطرة علاجية عاجلة للحالة نظرًا لتوقف قلب المريضة، فيما تم عمل الإنعاش القلبي والرئوي مع تركيب دعامة دوائية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حالة المريضة، تحت إشراف استشاري جراحة القلب الدكتور محمد علم الدين، وفريقه الطبي الذي ضم الإخصائيين، الدكتور محمود الكتاتني، والدكتور معتز سلامة، بالإضافة إلى طاقم التمريض م. كوكب فتحي، م. سمر أحمد، وفني الأشعة أ. محمد السيد، وتم إجراء العملية مع أخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الأطقم الطبية من إمكانية انتقال العدوى من المريضة الذي لم تمنع إصابتها بفيروس كورونا من تلقيها العلاج وفقا لأعلى الممارسات الطبية.وفي السياق، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن فيروس كورونا ليس عائقا لتلقي الخدمة الطبية، وأن الأطقم الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية تضع في اعتبارها حياة المريض في المقام الأول مهما كانت التحديات.وأِشار إلى أنه بعد الاطمئنان على نجاح عملية القسطرة الجراحية للمريضة واستعادة سريان الدم في الشريان، تم تحويل المريضة لمستشفى المبرة للعزل (أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الذي خصصته وزارة الصحة لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا) لتلقي العلاج اللازم، لافتًا إلى متابعة الحالة أولًا بأول حتى تمام الشفاء.وأضاف أن مستشفى النصر التخصصي ببور سعيد يضم نخبة من الاستشاريين والإخصائيين في مجال جراحة القلب والتخدير على أعلى درجة من الكفاءة لضمان العمل وفق أعلى المعايير الصحية الدولية.ووجه الشكر لكل الطاقم الطبي بالمستشفى على الجهد المبذول منذ بداية إنشاء قسم عمليات بمستشفى النصر التخصصي منذ أكتوبر الماضي، لافتًا إلى نجاح كل التدخلات الجراحية للقلب التي تم إجراؤها بالمستشفى منذ هذا التاريخ وحتى الآن بنسبة تتخطى الـ٩٨%.