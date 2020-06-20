الكعبي: كلمة السيسي أحيّت الأمل بين ركام اليأس

قالت الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، مساء اليوم السبت، إن خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيي الأمل من بين ركام اليأس.وتساءلت الكعبي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، هل يعلم السيسي أن كل مواطن عربي غيور على الأرض العربية كان ينتظر خطابه؟.كان الرئيس السيسي، أكد في خطاب له خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية فى ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة، وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية من تهديدات المرتزقة وحقن دماء الشعب الليبي.وأضاف الرئيس: "نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون، ليس فيما بيننا فقط ولكن مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان التي تشنه الميليشيات الإرهابية بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولى".