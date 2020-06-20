«اتحاد التموين» يطالب بتحديد هامش ربح 25% للتجار

قال رأفت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن هناك زيادات تدريجية في أسعار السلع نتيجة جشع التجار بعد انتشار فيروس كورونا.وطالب رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، في تصريح خاص لـ«الدستور» وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل لإنهاء ارتفاعات الأسعار من خلال تحديد هامش ربح بنسبة ٢٥٪ للتجار يتم تحديده من خلال فاتورة الشراء والفواتير الضريبية بدلا من تحقيق مكاسب طائلة تصل إلي نسبة ١٠٠٪ و٢٠٠٪ دون أي مبررات ويتحملها المستهلكين.وقال إن عدم تحديد هامش ربح للتاجر ينعكس سلبا على وضع أسعار بصورة عشوائية دون وجود ضوابط.