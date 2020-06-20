نصائح لمشاهدة كسوف الشمس غدًا.. وطبيب: «احذروا العمى»

كيف تشاهد الكسوف بشكل آمن؟

تشهد مصر وعدة دول حول العالم غدا الأحد، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، وهي الكسوف الحلقي للشمس، التي ينتظرها الكثير من المغرمين بمتابعة تلك الظواهر الفلكية، إلا أن متابعة هذه الظاهرة تتسبب في عدة أضرار تصل إلى فقدان البصر.- يجب التأكد من استخدام نظارات الكسوف المصممة بمعايير عالمية، فهي متوافرة في كل دول العالم.- حاول النظر بعناية إلى الفلتر الشمسي، أو نظارات الكسوف قبل استخدامها، والتأكد من خلوها من أي خدوش، أو أضرار، فإذا كانت بها خدوش أو ثقوب فستصبح ذات أضرار خطيرة.- إذا كنت تنوي أن يشاهد طفلك هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، فيجب التأكد من أن الأطفال يستخدمون نظارات الكسوف بالطريقة الصحيحة.- عقب الانتهاء من مشاهدة الكسوف، ينبغي إبعاد النظر عن الشمس أولًا، ثم إزالة النظارات؛ تجنبًا للنظر إلى الشمس مباشرة فهذا الأمر يحذر منه أطباء العيون حول العالم.- يقع الكثير حولنا في غلطات لا تغتفر، حيث ينظرون إلى الكسوف من كاميرا الجوال، أو عدسات التصوير، أو التلسكوبات دون استخدام النظارة المخصصة لها، وهذا يؤدي إلى الإصابة بالعمى.من جانبه، أكد الدكتور محمود جمال، طبيب العيون، في تصريح لـ"الدستور" أن أكثر الطرق أمانا لمشاهدة كسوف الشمس هي متابعته من خلال نظارات صممت خصيصيا لهذه الظاهرة تُسمى نظارات الكسوف، وصممت هذه النظارات خصيصًا لهذا الغرض، وبها مرشحات، أو فلاتر شمسية، صممت بمعايير عالمية محددة تعرف باسم ISO 12312-2، محذرا المواطنين من النظر إلى الشمس لوقت طويل حيث يؤدي هذا الأمر إلى فقدان البصر.