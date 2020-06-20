خالد عبد العزيز: مصر تدافع وتنتصر لحياة وكرامة المصريين

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن مصر تدافع وتنتصر لحياة وكرامة المصريين، وأنها لم تكن في تاريخها دولة معتدية ولكن محاولات تحطيمها تجد أمامها جيش لا يقهر للدفاع عن مقدرات شعبها.وأضاف عبدالعزيز، في بيان: "دائما وفي كل مراحل بناء مصر على مر التاريخ عندما يتوافر لها قيادة تاريخية لديها إصرار على البناء لتكون دولة عظمى متقدمة وهو ما تستحقه، نجد من يتربص بهذا الوطن ويحاول إيقاف فرص تقدمه بكل أدوات التدمير والفوضى واختلاق مشاكل لعرقلة البناء".وتابع عبد العزيز، أنه شاهد عيان وقريب مما يحدث على أرض الواقع من عمليات بناء كالحلم الذي تحقق ويتحقق أمام أعيننا جميعا، مضيفا: "من لديه أعين فلن نشرح له ما تم فلقد رأيت بدايات فجر جديد لدولة جديدة يتسارع بزوغ شمسها في كل أركان الدولة، عمليات بناء بآليات لم نتعود عليها، وإصرار لم نراه من قبل لزعيم فريد يصر بالعمل والجهد المتواصل الذي لا يئن يوما، بل وجدت فيه بطلا يصارع الأيام لإنجاز البناء ليكون كاملا وبأقصى سرعة لأن القيادة السياسيه تعلم جيدا مدى التربص بهذا الوطن في كل أوقات محاولات بنائه وقيامه بين الأمم ليتبوء مكانته الطبيعيه".وأضاف: "توقعت كل ذلك برجوعي إلى التاريخ الذي يعيد نفسه كل مرة رأيت نفس السيناريوهات يتم تنفيذها لوقف نهضة هذا الوطن الكبير ولكن بطرق خبيثة مختلفة حسب أدوات الشر وآليات هذا الزمن".ووجه عبد العزيز رسالة إلى شعب مصر العظيم، بأننا سننتصر مادام مصر كلها جنود تصطف وراء قيادتها التاريخيه الزعيم الرئيس السيسي، صاحب النهضة الأمن والبناء والذي يعلم أن المهمه صعبه لوطن مرصود من أعدائه على مر التاريخ.