رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعيد فتح أقدم حديقة حيوان لديها مع قيود التباعد الاجتماعي

السبت 20/يونيو/2020 - 01:44 م
إندونيسيا
إندونيسيا
وكالات
طباعة
أعادت السلطات في إندونيسيا فتح أبواب أقدم حديقة حيوان في البلاد، اليوم السبت، لكن مع السماح بدخول عدد محدود من الزائرين، وذلك بعد أن اضطرت لإغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

وتؤوي حديقة حيوان (راجونان)، التي يرجع تاريخ إنشائها في العاصمة جاكرتا إلى 156 عاما، أكثر من 2200 حيوان، بما فيها العديد من الأنواع المهددة بالانقراض في البلاد.

واتخذت الحديقة إجراءات احترازية لإعادة فتح أبوابها، بما في ذلك قصر عدد الزائرين اليومي على 1000 زائر فقط، ووضع علامات تساعد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب احترام الإرشادات الصحية.

وقال المتحدث باسم الحديقة كيتوت ويدارسانا، لرويترز: "نطلب من الزائرين ارتداء الكمامات، ولا نسمح للأمهات الحوامل أو للأطفال في سن التاسعة أو دون ذلك أو لكبار السن بالدخول".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار (فيديو)

السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري يحمي ولا يهدد»

بث مباشر.. السيسي يتفقد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري يحمي ولا يهدد»

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية في حالة سرقة سياراتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

مكمل غذائي يعالج تساقط الشعر بتعزيز البصيلات الصحية

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

رضا عطية يفوز بجائزة الدولة التشجيعية فرع النقد الشعرى

وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز النيل

بالأسماء.. الفائزون بجائزة الدولة التقديرية

وزيرة الثقافة تعلن جوائز الدولة للتفوق