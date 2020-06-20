إندونيسيا تعيد فتح أقدم حديقة حيوان لديها مع قيود التباعد الاجتماعي

أعادت السلطات في إندونيسيا فتح أبواب أقدم حديقة حيوان في البلاد، اليوم السبت، لكن مع السماح بدخول عدد محدود من الزائرين، وذلك بعد أن اضطرت لإغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.وتؤوي حديقة حيوان (راجونان)، التي يرجع تاريخ إنشائها في العاصمة جاكرتا إلى 156 عاما، أكثر من 2200 حيوان، بما فيها العديد من الأنواع المهددة بالانقراض في البلاد.واتخذت الحديقة إجراءات احترازية لإعادة فتح أبوابها، بما في ذلك قصر عدد الزائرين اليومي على 1000 زائر فقط، ووضع علامات تساعد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب احترام الإرشادات الصحية.وقال المتحدث باسم الحديقة كيتوت ويدارسانا، لرويترز: "نطلب من الزائرين ارتداء الكمامات، ولا نسمح للأمهات الحوامل أو للأطفال في سن التاسعة أو دون ذلك أو لكبار السن بالدخول".