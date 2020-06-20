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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تسلم «صحة الشرقية» مستلزمات طبية ضمن «الوعي أمان»

السبت 20/يونيو/2020 - 01:34 م
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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سلم ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب الغد والوفد، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وبحضور كل مدير إدارة الصيدلة ومدير الطب العلاجي، مجموعة من المستلزمات الطبية، في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها التنسيقية لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

واشتملت المستلزمات الطبية، 1100 كمامة طبية، و23 ترمومتر طبي، و600 قفاز لاتكس، و5 جراكن كحول 72%؜ سعة 5 لتر، و2000 ورقة إرشادات مطبوعة، و24 واقي طبي للوجه.

وستقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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