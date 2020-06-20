‎أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند؟ باحث يجيب

كشف الدكتور وائل عواد، الباحث فى الشئون الآسيوية، أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الهند، مؤكدًا أن هناك ارتفاع كبير فى أعداد الإصابات فى ثلاثة ولايات، لذلك تدخل وزير الداخلية الهندي للإشراف على تلك الولايات، وألزم بضرورة إجراء الفحص المبكر لجميع الموظفين المعرضين للإصابة ووضعهم قيد الحجر لمدة 5 أيام على الأقل.وأضاف عواد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخط البياني ارتفع بشكل كبير فى تلك الولايات، متابعًا أنه تم فحص أكثر من 200 ألف حالة اليوم، وأن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا فى الهند يرجع إلى المشكلة الأساسية وهي الازدحام الشديد فى جميع الولايات.واوضح أنه من أهم أسباب انتقال عدوى كورونا هو وجود أكثر من 5 أشخاص فى غرفة وحدة، بالإضافة إلى أن الدراسات أثبتت أن أحد أفراد تلك الأسر يحمل الفيروس ولا تظهر عليه الأعراض، وبالتالى أفراد العائلة معرضون للإصابة بالعدوى.