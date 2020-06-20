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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القصة الكاملة لارتباط الفنان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكى

السبت 20/يونيو/2020 - 02:14 ص
أحمد فلوكس وديالا
أحمد فلوكس وديالا مكى
احمد عارف
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أثار الفنان أحمد فلوكس الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب العلاقة العاطفية التي يمر بها مع فتاة لم يكن أحد يعرف هويتها الحقيقية، حتى تم الكشف عن هويتها خلال الساعات الماضية وهي المذيعة اللبنانية ديالا مكي التي تعمل بتلفزيون دبي.

وتناقلت صفحات السوشيال ميديا خبر ارتباط أحمد فلوكس وديالا مكي من خلال التعليقات التي تمت بينهما على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديهات «إنستجرام»، بعد أن وضع الأول صورته بجانب صورة ديالا مكي، قبل أن توجه الأخيرة له سؤال استنكاري على الصورة، قائلة: «مين هيدي؟»، ليرد: «واحدة قمر كدة دخلت حياتي، خلت للحياة حياة»، فعبرت له عن حبها بغزله لها، وردت عليه كالتالي: «ياربي شو بتعرف تحكي حلو».

وبعد تداول أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا اكتفى كل منهما بالصمت وعدم التأكيد أو النفي لوسائل الإعلام، فيما كشفت أحد المصادر لـ«الدستور» أنه بالفعل هناك ارتباط عاطفي سيتوج بحفل زفاف بين الطرفين من خلال علاقة حب متبادلة بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وكشف المصدر أن العائق الوحيد الذي وقف أمام الإعلان عن الخطوبة هو جائحة كورونا ووقف حركة الطيران، لافتًا إلى أن أحمد فلوكس يجري محاولات كثيرة خلال الفترة الماضية للحصول على أي تصريح أو وسيلة يستدعيها للحضور إلى مصر وإتمام مراسم الزواج بينهما، حيث أكد المصدر أن «ديالا» تمتلك طائرة خاصة و«فلوكس» يحاول أن يصل إلى حل لكي يدخلها الأراضي المصرية خلال أقرب وقت.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس كان تزوج من الفنانة هنا شيحا منذ عامين ولكن الزواج لم يستمر لفترة طويلة وتم الانفصال بينهما بعد عدة أشهر قليلة.

وعلى الجانب الفني ينتظر أحمد فلوكس الإعلان عن بدء تصوير أحدث أعماله الفنية من بطولته وهو مسلسل «زكريا» من إخراج حسام الجوهري، ومن المقرر البدء في تصويره بعد شهر ونصف؛ نظرًا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليًا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

يذكر أن أخر أعمال «فلوكس» في السينما كان فيلم «الممر»، الذي قدم بطولته الفنان أحمد عز مع مجموعة من الفنانين من بينهم، أحمد رزق ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين ومحمد فراج وأمير صلاح الدين ومن إخراج شريف عرفة.

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