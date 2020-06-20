سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو 2020 فى البنوك المصرية
السبت 20/يونيو/2020 - 07:42 ص
يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري، حيث شهد في البنوك الخاصة والأجنبية ارتفاعًا طفيفًا، بينما تباين سعره في البنوك الحكومية المصرية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري.
وتباين سعر الدلار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، في مختلف البنوك المصرية والأجنبية مقارنة بختام تعاملات، أمس الجمعة، التي شهدت استقرارًا في اسعار الصرف، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
ويرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم السبت 20-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية:
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي (الأهلي، ومصر) عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتًا في بنوك (القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي)، عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي - كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
ويستبدل المواطنون في تلك الدول عملتهم الرسمية بالدولار في التعاملات المالية لإنخفاض القيمة الشرائية لعملة الدول وكذلك بعض الدول الأفريقية.
وتباين سعر الدلار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، في مختلف البنوك المصرية والأجنبية مقارنة بختام تعاملات، أمس الجمعة، التي شهدت استقرارًا في اسعار الصرف، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
ويرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم السبت 20-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصريوسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري إنخفاضًا اليوم السبت 20-6-2020، حيث سجل 16.11 جنيه للشراء، وللبيع 16.24 جنيه، وذلك منخفضا بقرش عن مساء أمس الجمعة والذي سجل 16.12 جنيه للشراء، وللبيع 16.24 جنيه
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية:
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي (الأهلي، ومصر) عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتًا في بنوك (القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي)، عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي - كريدي أجريكول - بركة - الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - المشرق - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
قيمة الدولار عالميًا.شهدت بعض الدول المجاورة لمصر وعلى رأسهم لبنان إقبال وصل إلى حد الطوابير أمام البنوك وشركات الصرافة أمس الجمعة، لشراء الدولار الأمريكي لاستخدامه على نطاق واسع في التعاملات اليومية بالبلاد.
ويستبدل المواطنون في تلك الدول عملتهم الرسمية بالدولار في التعاملات المالية لإنخفاض القيمة الشرائية لعملة الدول وكذلك بعض الدول الأفريقية.