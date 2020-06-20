رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-6-2020

السبت 20/يونيو/2020 - 06:24 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يقدم لكم «الدستور» سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20-6-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

ويرصد لكم موقع " الدستور" تقريره اليومي لسعر الريال السعودي في عدد من البنوك المحلية

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-6-2020

سجل سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري أستقر السعر علي 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما وصل في بنك التعمير والإسكان إلى 4.20 جنيه للشراء، وجاء في بنك مصر بسعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وحقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، يأتي الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

كما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد الريال عملة رسمية لها ويتم تداوله في أسواق المال من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

وزير الخارجية يكشف إجراءات مواجهة تعنت إثيوبيا بملف «سد النهضة»

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم