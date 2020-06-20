سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-6-2020

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-6-2020





كما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.



يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد الريال عملة رسمية لها ويتم تداوله في أسواق المال من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".



