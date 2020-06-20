سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-6-2020
السبت 20/يونيو/2020 - 06:24 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم «الدستور» سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20-6-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع " الدستور" تقريره اليومي لسعر الريال السعودي في عدد من البنوك المحلية
وجاء سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما وصل في بنك التعمير والإسكان إلى 4.20 جنيه للشراء، وجاء في بنك مصر بسعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وحقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، يأتي الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع " الدستور" تقريره اليومي لسعر الريال السعودي في عدد من البنوك المحلية
سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-6-2020سجل سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري أستقر السعر علي 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما وصل في بنك التعمير والإسكان إلى 4.20 جنيه للشراء، وجاء في بنك مصر بسعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وحقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، يأتي الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
كما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد الريال عملة رسمية لها ويتم تداوله في أسواق المال من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد الريال عملة رسمية لها ويتم تداوله في أسواق المال من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".