تنسيقية الأحزاب تسلم صحة الغربية مستلزمات طبية لدعم المستشفيات

قام ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب "إرادة جيل" و"الحرية المصري" و"الحركة الوطنية" و"الغد" و"الريادة"، بلقاء الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، بحضور كلًا من مساعد وكيل الوزارة ومدير المكتب الفني ومديري الإدارات المركزية وسلموه مجموعة من المستلزمات الطبية.واشتملت المستلزمات على 17200 كمامة طبية، و16000 ورقة مطبوعات، و4100 جوانتي طبي، 25 face sheild،و 22 عبوة كحول إثيلي 500 ملل، و125 كحول جيل 100 ملم و16 جركن كلور.في إطار نشاط مبادرة "الوعي أمان" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.وستقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة تقديم الدعم لأهالي المحافظة وللمستشفيات لتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.